برشلونة.. أول نادي إسباني يتأهل للمبارة النهائية 6 مرات على التوالي!

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة نجح في تسجيل رقم قياسي بمسابقة كأس الملك بعد أن تأهل للمباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي ناد إسباني.

حيث تفوق برشلونة على ريال مدريد أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة، ليتأهل للمرة 41 إلى نهائي المسابقة محققاً اللقب 30 مرة.

هذا ويُنتظر أن يسطر برشلونة اسمه مجدداً في نهائي الكأس في الـ25 من مايو، إذ يمكنه أن يكون أول فريق في إسبانيا يفوز بالبطولة 5 مرات متتالية.

يُذكر أن برشلونة خسر آخر نهائي له في مسابقة الكأس عام 2014 عندما توج ريال مدريد باللقب بعد الفوز على البلوغرانا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

