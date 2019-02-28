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سيرجيو راموس يطلب الرحمة بعد الهدف الثالث 

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشعلت ردة فعل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس أعمدة الصحافة المحلية بعد أن صرخ ليحفز زملاءه إثر الهدف الثالث الذي سجله سواريز في مرمى المرينغي مساء أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل البارسا ثلاثة أهدف عن طريق نفس اللاعب لويس سواريز، وبعد آخر هدف الذي سكن شباك نافاس من ضربة جزاء صرخ راموس موجها كلاما للاعبين قائلا “يجب أن نمنعهم من تسجيل ستة أهداف”، وقصد المدافع الإسباني أن يحفز زملاءه ويذكرهم بعدم الاستسلام .

جاء ذلك في مانشيت عريض نشرته ماركا الإسبانية كشفت فيه حديث راموس مع زملائه بعد خسارتهم أمام برشلونة الذي تأهل للنهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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