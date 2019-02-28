مواجهتين قويتين في الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يواجه فريق النصر نظيره التعاون اليوم الخميس في مباراة معادة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم .

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة المباراة بعد أن رفض فريق التعاون خوض اللقاء خلال الأسبوع قبل الماضي بسبب دخول جماهير النصر لملعب شهداء بنينا .

وطعنت إدارة التعاون في قرار لجنة المسابقات بإعادة المباراة في ملعب شهداء بنينا، وبعد عرض الطعن على لجنة الطعون قررت الأخيرة إعادة المباراة على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء .

ويدخل النصر اللقاء وفي رصيد ة تسع نقاط من خمس مباريات بينما سيدخل التعاون برصيد ثمان نقاط .

وعلى ملعب شهداء بنينا، يستقبل التحدي اليوم الخميس ضيفه خليج سرت لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية .

وسيكون التحدي منقوصاً من عد من لاعبيه الأساسين أبرزهم قلب دفاعه “طاهر البرعصي” .

وسيحاول كل من الفريقين خطف نقاط المباراة للابتعاد عن مؤخرة الترتيب، ولعب التحدي حتى الآن سبع مباريات جمع من خلالها سبع نقاط فيما سيسعى خليج سرت لتحقيق فوزه الأول في المسابقة، حيث لم يحقق سوى ثلاث نقاط بعد سبع جولات من المسابقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24