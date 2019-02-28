سولشاير يضع عينه على يوفنتس

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعب يوفنتس الإيطالي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سعيا من سولشاير لضخ دماء جديدة في الفريق والحفاظ على حظوظه في مواصلة النتائج الإيجابية.

وكتبت صحيفة “توتو سبورت الإيطالية” في هذا الشأن أن المدير الفني الجديد للمانيو حدد هدفه وهو البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق السيدة العجوز متصدر الدوري الإيطالي ويبدو كانسيلو الأنسب في المرحلة المقبلة للفريق الإنجليزي الذي يريد إدخال روح الشباب في صفوفه بعد أن وصل لاعباه أنطونيو فالنسيا واَشلي يونج، لاعبا الشياطين الحمر إلى سن كبيرة نوعا ما

الجدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي كان في حسابات مانشستر يونايتد الصيف الماضي لكنه ذهب للبيانكو نيري حيث شارك معه 22 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي وغيبته الإصابة مدة شهر وسجل هدفا وحيدا بينما صنع لزملائه 5 أهداف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية