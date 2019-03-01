فالنسيا يضرب موعدا مع برشلونة في نهائي الكأس

تأهل فالنسيا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا عقب فوزه الثمين على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف في إياب نصف النهائي والذي أقيم على ملعب ميستايا .

وجاء فوز فالنسيا بواسطة مهاجمه رودريغو مورينو بعدما تقمص دور البطولة بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والخمسين

وكان الفريقان قد تعادلا بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب بمدينة إشبيلية ليظفر الخفافيش ببطاقة الترشح للنهائي بعد فوزهم بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين .

ليضرب فالنسيا موعدا في المباراة النهائية أمام بطل المسابقة في المواسم الأربعة الأخيرة برشلونة بملعب بينتو فيامارين في الخامس والعشرين من مايو القادم .

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