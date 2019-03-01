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إنتر ميلانو يرحل لملاقاة كالياري

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل إنتر ميلانو ضيفا على كالياري مساء اليوم في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سانت إيليا .

ويدرك الإنتر بأنه يجب عليه الانتصار في المواجهة أمام كالياري ليتجنب إضاعة المركز الثالث لمصلحة ميلان والذي سيستضيف ساسولو على ملعب السان سيرو حيث يبتعد النيراتزوري بفارق نقطتين عن جاره وغريمه الميلان، من جانبه يأمل كالياري الاقتراب أكثر من منتصف الترتيب حيث يحتل المركز الرابع عشر بأربع وعشرين نقطة .

وسيغيب مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي عن المباراة الثالثة على التوالي في الدوري بعد مشاكله مع الإدارة الأمر الذي استدعى استبعاده من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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