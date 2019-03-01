إنتر ميلانو يرحل لملاقاة كالياري

يحل إنتر ميلانو ضيفا على كالياري مساء اليوم في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سانت إيليا .

ويدرك الإنتر بأنه يجب عليه الانتصار في المواجهة أمام كالياري ليتجنب إضاعة المركز الثالث لمصلحة ميلان والذي سيستضيف ساسولو على ملعب السان سيرو حيث يبتعد النيراتزوري بفارق نقطتين عن جاره وغريمه الميلان، من جانبه يأمل كالياري الاقتراب أكثر من منتصف الترتيب حيث يحتل المركز الرابع عشر بأربع وعشرين نقطة .

وسيغيب مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي عن المباراة الثالثة على التوالي في الدوري بعد مشاكله مع الإدارة الأمر الذي استدعى استبعاده من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة .

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