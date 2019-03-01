فيدرر يواصل طريقه نحو التتويج ببطولة سوق دبي

تأهل السويسري روجر فيدرر إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة بعدما تغلب على المجري مارتون فوكسوفيكس بمجموعتين دون مقابل .

وكاد اللاعب المجري أن يضمن المجموعة الأولى قبل أن يستطيع السويسري المخضرم أن ينهيها بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة ، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بست مقابل أربع .

وسيواجه فيدرر المصنف السابع منافسه الكرواتي بورنا تشوريتش والذي تغلب على الجورجي نيكولوز بسيلاشفيلي بمجموعتين لواحدة ، حيث يسعى فيدرر أن يتوج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه وفي حال استطاع أن يحسمها لمصلحته سيعود ضمن المصنفين الأربعة الأوائل عالميا وذلك قبل انطلاق بطولة أنديانا ويلز المفتوحة ذات الألف نقطة .

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