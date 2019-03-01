ملعب اليرموك ملعب عصري على وشك الافتتاح

سواعد لا تكل ولا تمل مستمرة في العمل ليل نهار لاستكمال بناء ملعب اليرموك العصري وتسليمه في وقته المحدد لتدب فيه الحياة ولاستقبال الجماهير.

بضعة أشهر فقط مازالت أمام هؤلاء العمال والمسؤولين وفيها الكثير، فالخرسانة اكتملت بنسبة 75% التي سيبلغ طولها نحو العشرة أمتار إلى أعلى كي تستوعب مظلة فوقها تمتد حتى 17 مترا تغطي كامل المنشأ الرياضي.

ملعب عصري سيحتوي على كل ما يتطلبه ليكون في أحسن حلة، فبعد انتهاء مرحلة الخرسانة سيتم الانتقال للمرحلة الموالية وهي أعمال الصحة والكهرباء والمظلات والكراسي في المدرجات التي ستصل سعة استيعابها حتى سبعة آلاف، ولم ينسو أيضا الشريحة المهمة وهي ذوو الاحتياجات الخاصة الذين بني لهم مكان مخصص وممرات تسهل عليهم الدخول والخروج.

ملعب بمواصفات عالمية وحسب الوصف والعمل يبشر ببنية تحتية متينة، وبمكسب آخر يضاف للرياضة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية