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ملعب اليرموك ملعب عصري على وشك الافتتاح

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سواعد لا تكل ولا تمل مستمرة في العمل ليل نهار لاستكمال بناء ملعب اليرموك العصري وتسليمه في وقته المحدد لتدب فيه الحياة ولاستقبال الجماهير.

بضعة أشهر فقط مازالت أمام هؤلاء العمال والمسؤولين وفيها الكثير، فالخرسانة اكتملت بنسبة 75% التي سيبلغ طولها نحو العشرة أمتار إلى أعلى كي تستوعب مظلة فوقها تمتد حتى 17 مترا تغطي كامل المنشأ الرياضي.

ملعب عصري سيحتوي على كل ما يتطلبه ليكون في أحسن حلة، فبعد انتهاء مرحلة الخرسانة سيتم الانتقال للمرحلة الموالية وهي أعمال الصحة والكهرباء والمظلات والكراسي في المدرجات التي ستصل سعة استيعابها حتى سبعة آلاف، ولم ينسو أيضا الشريحة المهمة وهي ذوو الاحتياجات الخاصة الذين بني لهم مكان مخصص وممرات تسهل عليهم الدخول والخروج.

ملعب بمواصفات عالمية وحسب الوصف والعمل يبشر ببنية تحتية متينة، وبمكسب آخر يضاف للرياضة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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