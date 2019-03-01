تطورات جديدة في قضية لاعب ليفانتي المحتجز

تم الإفراج اليوم الجمعة عن لاعب نادي ليفانتي الإسباني تونو جارسيا دون كفالة بعد أن تم احتجازه لثلاثة أسابيع.

ولم يكن المدافع البالغ من العمر 29 وحيدا عندما قامت السلطات بالقبض عليه إنما كان هو من ضمن 7 أشخاص آخرين، يوم الثامن من فبراير الماضي.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية أن احتجاز اللاعب جاء بعد أن اشتبه به رفقة أصدقائه يمارس الابتزاز والتهديد.

وأعلن محامي تونو اليوم أن اللاعب بريء وسيعود قريبا للتدريبات مع زملائه، يذكر أن ترتيب ليفانتي يأتي في المرتبة 13 من الليغل ومن المقرر أن يواجه ليغانيس الأسبوع المقبل.

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