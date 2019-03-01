اخبار الرياضة

تطورات جديدة في قضية لاعب ليفانتي المحتجز

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم الإفراج اليوم الجمعة عن لاعب نادي ليفانتي الإسباني تونو جارسيا دون كفالة بعد أن تم احتجازه لثلاثة أسابيع.

ولم يكن المدافع البالغ من العمر 29 وحيدا عندما قامت السلطات بالقبض عليه إنما كان هو من ضمن 7 أشخاص آخرين، يوم الثامن من فبراير الماضي.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية أن احتجاز اللاعب جاء بعد أن اشتبه به رفقة أصدقائه يمارس الابتزاز والتهديد.

وأعلن محامي تونو اليوم أن اللاعب بريء وسيعود قريبا للتدريبات مع زملائه، يذكر أن ترتيب ليفانتي يأتي في المرتبة 13 من الليغل ومن المقرر أن يواجه ليغانيس الأسبوع المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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