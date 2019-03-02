الفيفا تدرس زيادة عدد منتخبات مونديال 2022

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، عن احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 .

وقال إنفانتينو، في تصريحات صحفية، أن تطبيق هذا القرار من مونديال 2022 سيكون أمراً مختلفاً، لافتاً ،إلى أن تحقيق مونديال من 48 فريقاً، قد يكون صعباً في قطر وحدها.

هذا وبين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، أن تجربة الـ48 منتخبا ستطبق بدءاً من مونديال 2026.

وكشف عن وجود إمكانية إضافة 16 منتخبا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، مؤكداً أنه قبل اتخاذ هذا القرار يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا