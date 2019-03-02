الأولمبي يهرب من القاع بثلاثية على رفيق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حقق فريق الأولمبي، أمس الجمعة، انتصاره الأول في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، عقب تفوقه على ضيفه رفيق بنتيجة (3-0)، على أرضية ملعب الزاوية، في الأسبوع الثامن من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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وتقدّم الأولمبي عبر كرة رأسية للاعب “جعفر جبودة” في الدقيقة الـ8، وأضاف “أحمد الحداد” هدفا ثانيا في الدقيقة الـ 58، وأنهى “عبدالعزيز الصويعي” الثلاثية من ركلة جزاء قبل النهاية بدقائق.

وبهذا الفوز ابتعد الأولمبي، من قاع الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد رفيق عند 4 نقاط في المركز ماقبل الأخير.

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