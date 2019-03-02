حمدو الهوني يمضي أول أهدافه مع الترجي

سجّل لاعب المنتخب الوطني حمدو الهوني أول أهدافه مع فريقه الترجي الرياضي التونسي في مباراة اليوم التي جمعتهم مع مضيفهم الملعب التونسي.

في ملعب باردو تمكن الملعب التونسي من افتتاح النتيجة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني لم ينتظر اللاعب الليبي كثيرا ليعدّل النتيجة لفريقه بعد تمريرة من البلايلي لم يرفضها حمدو ليأتي بعدها تأكيد أسبقية الترجي بهدف ثان جاء بإمضاء أنيس البدري لتنتهي بعدها المباراة بفوز الترجي الذي حافظ على الصدارة في مباراة قدّم فيها ابن ليبيا حمدو الهوني مهارة وخبرة كروية كبيرتين.

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