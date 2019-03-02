اخبار الرياضة

حمدو الهوني يمضي أول أهدافه مع الترجي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل لاعب المنتخب الوطني حمدو الهوني أول أهدافه مع فريقه الترجي الرياضي التونسي في مباراة اليوم التي جمعتهم مع مضيفهم الملعب التونسي.

في ملعب باردو تمكن الملعب التونسي من افتتاح النتيجة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، في الشوط الثاني لم ينتظر اللاعب الليبي كثيرا ليعدّل النتيجة لفريقه بعد تمريرة من البلايلي لم يرفضها حمدو ليأتي بعدها تأكيد أسبقية الترجي بهدف ثان جاء بإمضاء أنيس البدري لتنتهي بعدها المباراة بفوز الترجي الذي حافظ على الصدارة في مباراة قدّم فيها ابن ليبيا حمدو الهوني مهارة وخبرة كروية كبيرتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك