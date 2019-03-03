توتنهام وأرسنال يكتفيان بالتعادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي بين توتنهام وأرسنال على ملعب ويمبلي في ديربي شمال لندن.

ولم يمهل أرسنال منافسه توتنهام سوى ست عشرة دقيقة بعدما أحرز الويلزي أرون رامزي أول أهداف المباراة، لكن مهاجم توتنهام هاري كين تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين من ركلة جزاء، وشهدت المباراة إضاعة الغانارز لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر هداف الفريق الغابوني بيير أوباميانغ قبل أن يطرد الحكم لاعب وسط أرسنال الأورغواياني لوكاس توريرا في الوقت بدل الضائع، ليرفع توتنهام رصيده لإحدى وستين نقطة فيما تراجع أرسنال للمركز الخامس.

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