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توتنهام وأرسنال يكتفيان بالتعادل

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإنجليزي بين توتنهام وأرسنال على ملعب ويمبلي في ديربي شمال لندن.

ولم يمهل أرسنال منافسه توتنهام سوى ست عشرة دقيقة بعدما أحرز الويلزي أرون رامزي أول أهداف المباراة، لكن مهاجم توتنهام هاري كين تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين من ركلة جزاء، وشهدت المباراة إضاعة الغانارز لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر هداف الفريق الغابوني بيير أوباميانغ قبل أن يطرد الحكم لاعب وسط أرسنال الأورغواياني لوكاس توريرا في الوقت بدل الضائع، ليرفع توتنهام رصيده لإحدى وستين نقطة فيما تراجع أرسنال للمركز الخامس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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