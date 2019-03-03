اخبار الرياضة

بنفيكا يرتقي للصدارة بالاطاحة ببورتو

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتزع بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين مقابل واحد على مضيفه بورتو في قمة المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي والتي أقيمت على ملعب دراغاو

وافتتح بورتو أهداف المباراة عبر أدريان لوبيز في الدقيقة التاسعة عشرة، لكن بنفيكا لم ينتظر كثيراً حيث أدرك التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين عبر جواو فيليكس، وفي الدقيقة السابعة من الشوط الثاني استطاع رافائيل سيلفا تسجيل هدف الفوز لبنفيكا، ليحافظ الضيوف على تقدمهم رغم النقص العددي بعد طرد لاعبه جابرييل في الدقيقة السابعة والسبعين، لينتزع بنفيكا الصدارة بتسع وخمسين نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن بورتو الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك