بنفيكا يرتقي للصدارة بالاطاحة ببورتو

انتزع بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين مقابل واحد على مضيفه بورتو في قمة المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي والتي أقيمت على ملعب دراغاو

وافتتح بورتو أهداف المباراة عبر أدريان لوبيز في الدقيقة التاسعة عشرة، لكن بنفيكا لم ينتظر كثيراً حيث أدرك التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين عبر جواو فيليكس، وفي الدقيقة السابعة من الشوط الثاني استطاع رافائيل سيلفا تسجيل هدف الفوز لبنفيكا، ليحافظ الضيوف على تقدمهم رغم النقص العددي بعد طرد لاعبه جابرييل في الدقيقة السابعة والسبعين، لينتزع بنفيكا الصدارة بتسع وخمسين نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن بورتو الثاني.

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