هدف من “منتصف الملعب”.. شاهد لتُصدّق

218TV|خاص

شهد ملعب برتغالي خلال مباراة بين أندية محلية “هدفاً ساحراً” لا يمكن لأي كلام أن يشرحه أو يفسره من دون مشاهدة مقطع الفيديو لهذا الهدف الذي نال مشاهدات مليونية بعد نشره على عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ استطاع لاعب نادي فيرينسي من الحصول على ركلة حرة مباشرة من منطقة تقترب من منطقة نصف الملعب تقريبا، فيما تصدى أحد زملائه لتنفيذ الركلة التي لم تثر اهتمام أو انتباه أحد بسبب بعدها الكبير عن الملعب.

مُنفّذ الركلة، والذي تمكن من إطلاق قذيفة قوية أصبح صاحب أجمل هدف في مسابقة دوري كرة القدم البرتغالية لفئة الشباب، سرعان ما أسكن الكرة في شباك الفريق الخصم، وهو الأمر الذي رسم الذهول على ملامح الفريق الخصم، وحارس مرماه الذي شاهد كرة غير متوقعة تسكن شباكه مباشرة، وعلى نحو غريب لم يتكرر كثيرا في المستطيلات الخضر حول العالم، شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر عن هذا الهدف الذي انطلق مباشرة من منتصف الملعب دون أن يلمس أحداً.

Sabe aquele célebre "gol que Pelé não fez"? Bom, rolou um desse lá na Terrinha… E foi de muito longe mesmo! 👀👀👀 pic.twitter.com/c9eM1UZGqp

— Brasil Mundial FC (@brasilmundialfc) February 27, 2019

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة ما يُنْشر عادة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية