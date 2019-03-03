بريبش يحقق فوزاً كاسحاً خلال مشواره الاحترافي في مالطا

تمكن الملاكم الليبي فتحي بريبش من تحقيق فوز كاسح على اللاعب الانجليزي Will O’Reilly ، أمس السبت، خلال مشواره الاحترافي في دولة مالطا.

وولد الملاكم فتحي أسعد بريبيش في العاصمة طرابلس بمنطقة عمر المختار عام 1990، وبدأ مشواره الاحترافي في الملاكمة بمالطا العام 2015 ولعب 6 مباريات، منها أربع محتسبة في سجله الرياضي أمام ملاكمين من مالطا وصربيا وبريطانيا وحقق نتائج إيجابية في جميع المباريات التي لعبها.

يشار إلى أن بريش هو ثاني ملاكم ليبي يحترف في مالطا بعد عبدالمالك الزناد الذي حقق نتائج إيجابية في مشواره الاحترافي، لاسيما بعد فوزه على خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا، خلال المنافسات التي أُقيمت السبت، بصالة فندق «كونترال» بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام «WC».

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