إيفرتون يتعادل مع ليفربول ويهدي الصدارة لمانشستر سيتي

حسم التعادل السلبي ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وايفرتون لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعتهما على ملعب غوديسون بارك

قمة البريمير ليغ هذه المرة لم تفِ بوعودها بعد أن غابت عنها الأهداف ليكن مانشستر سيتي المستفيد الأكبر من هذا التعثر للريدز ليعود من جديد لصدارة الدوري الممتاز ليعود ليفربول للمركز الثاني ويخيب آمال جماهيره العريضة التي راهنت على بقائه متصدرا لنهاية الموسم.

إذا الصراع سيشتعل في باقي الجولات بين حامل اللقب مانشستر سيتي وبين العنيد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح

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