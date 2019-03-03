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إيفرتون يتعادل مع ليفربول ويهدي الصدارة لمانشستر سيتي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل السلبي ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وايفرتون لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعتهما على ملعب غوديسون بارك

قمة البريمير ليغ هذه المرة لم تفِ بوعودها بعد أن غابت عنها الأهداف ليكن مانشستر سيتي المستفيد الأكبر من هذا التعثر للريدز ليعود من جديد لصدارة الدوري الممتاز ليعود ليفربول للمركز الثاني ويخيب آمال جماهيره العريضة التي راهنت على بقائه متصدرا لنهاية الموسم.

إذا الصراع سيشتعل في باقي الجولات بين حامل اللقب مانشستر سيتي وبين العنيد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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