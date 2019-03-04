“البيانكونيري” نحو اللقب “الثامن على التوالي”

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على ملاحقه نابولي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي “السيريا إي”، ليبتعد في صدار ة الدوري بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه

ميرالم بيانيتش وإيمري تشان، كانا الموقعين على ثنائية يوفنتوس في الدقائق 28 و39، بينما سجل خوسيه كاييخون هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة إبراز 10 بطاقات للاعبي الفريقين، بواقع 8 بطاقات صفراء و2 بطاقة حمراء، إضافة إلى ركلة جزاء ضائعة بواسطة نجم نابولي “إنسيني”

ورفع السيدة العجوز رصيده إلى 72 نقطة، وهو يسابق الزمن ليحقق اللقب الثامن على التوالي في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بينما توقف رصيد نابولي الوصيف عند 56 نقطة في المركز الثاني

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