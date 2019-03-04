ريجيلون يصف سواريز بالأرنب وميسي بالبرغوث

هاجم لاعب ريال مدريد سيرجيو ريجيلون، ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، خلال كلاسيكو الجولة 26 من الليجا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن مدافع ريال مدريد سيرجيو ريجيلون، هاجم ثنائي برشلونة خلال مشادة كلامية، حيث أظهرت لقطات الفيديو مدافع الريال وهو ينعت سواريز بـ”الأرنب”، بينما نعت ميسي، نجم برشلونة بالبرغوث.

الجدير بالذكر، سقط ريال مدريد، وسط ملعبه وبين جماهيره، أمام برشلونة، بهدف دون مقابل، أحرزه إيفان راكيتيتش، ليواصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الريال، بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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