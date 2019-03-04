اخبار الرياضة

فيدرر يحرز اللقب الثامن في دبي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج السويسري روجر فيدرر ببطولة سوق دبي الحرة للتنس بفوزه في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين نظيفتين.

وتجاوز فيدرير المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة ليعود وينهي المجموعة الثانية بنفس النتيجة ليعزز المصنف السابع رقمه القياسي بالتتويج بلقب بطولة دبي للمرة الثامنة في تاريخه، كما نجح بالتتويج باللقب رقم 100 في مسيرته الاحترافية في ملاعب الكرة الصفراء، ليصبح فيدرر ثاني لاعب يدخل نادي المئة في رصيد الألقاب بعد الأميركي جيمي كونرز صاحب الـ108 ألقاب.

ليثأر فيدرر من خسارته أمام تسيتسيباس والذي أقصاه من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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