فيدرر يحرز اللقب الثامن في دبي

توج السويسري روجر فيدرر ببطولة سوق دبي الحرة للتنس بفوزه في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين نظيفتين.

وتجاوز فيدرير المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة ليعود وينهي المجموعة الثانية بنفس النتيجة ليعزز المصنف السابع رقمه القياسي بالتتويج بلقب بطولة دبي للمرة الثامنة في تاريخه، كما نجح بالتتويج باللقب رقم 100 في مسيرته الاحترافية في ملاعب الكرة الصفراء، ليصبح فيدرر ثاني لاعب يدخل نادي المئة في رصيد الألقاب بعد الأميركي جيمي كونرز صاحب الـ108 ألقاب.

ليثأر فيدرر من خسارته أمام تسيتسيباس والذي أقصاه من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

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