سلة النصر تستضيف المروج في سليمان الظراط

يستضيف فريق النصر لكرة السلة نظيره المروج في الجولة الثانية من المرحلة التمهيدية الثالثة للدوريفي مجمع سليمان الظراط.

ويتصدر فريق النصر فرق المجموعة بفوزه في جميع المباريات دون خسارة بينما يأتي المروج ثانيا بعد خسارته في مباراتين أمام النصر في بنغازي وأخرى بقاعة المرج.

ويغيب عن النصر في هذا اللقاء محترفه الأمريكي مايكل تايلر الذي عوقب من اتحاد السلة باستبعاده لمباراتين على خلفية الأحداث التي قام بافتعالها في مباراة النصر والأهلي بنغازي.

وخسر النصر على يد المروج في تجمع نهائيات كأس السلة منذ حوالي شهر ويسعى لتدارك تلك الخسارة ومصالحة جمهوره.

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