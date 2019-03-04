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التعادل الإيجابي يخيم على ديربي غات

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ديربي مدينة غات والذي جمع بين المهاري بالبركت والطليعة بغات ضمن مبارايات المجموعة الثانية في الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية بالمنطقة الجنوبية.

مشاكل عدة تواجهها أندية الجنوب ومنها على الناحية الفنية عدم الانضباط التكتيكي للاعبين والذي عبر عنه مدربو الفريقين

المباراة كانت ندية بين الفريقين أضاع فيها المهاري الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، وكان الطليعة أكثر حسما وسجل من ثلاث فرص هدفين، النتيجة لا تخدم مصلحة الفريقين إذ يحتل المهاري الذي أنهى مبارياته الأربعة للدور الأول في المركز الثالث بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة والطليعة المركز الرابع بعد لعب ثلاث مباريات تحصل على نقطتين من خسارة وتعادلين وتبقى له مباراة رابعة مع أسامة من الغريفة في ختام مباراتهم في مرحلة الذهاب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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