الأهلي طرابلس والسويحلي.. أخطاء تحكيميه وركلات جزاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

سجل فريق الاهلي طرابلس، اليوم الأحد، فوزاً ثمين على حساب متصدر المجموعة الثانية السويحلي على ملعب طرابلس الدولي في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

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حيثُ جاءت النتيجة (3-2)، سجل صالح الطاهر هدف الأهلي طرابلس الاول في الدقيقة 15، وعاد السويحلي للمباراة وسجل هدفين بواسطة المحترف البرازيلي ماتيوس من علامة الجزاء في الدقيقة 47، و فايز سعد في الدقيقة 71، قبل أن يعدل عبد الرحمن العمامي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ليعود الاهلي طرابلس ويحقق الفوز من ركلة جزاء جديدة انبرى لها محمد الغنودي في وحولها لهدف في الثواني الاخيرة .

وبهذا الفوز رفع الاهلي طرابلس رصيده الى 14 نقطة بينما لايزال السويحلي في صدارة المجموعة ب 18 نقطة .

وشهد اللقاء اخطاء تحكيمية مما استدعى لجنة الحكام العامة الى اصدار قرار اوقفت من خلاله حكم المباراة يحيى الوحيشي ومساعده عبدالله الترهوني واحالتهما للتحقيق.

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