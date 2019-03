10 لاعبين أساسيين يغيبون عن مانشستر يونايتد في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان!

يواجه مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث يحتاج الشياطين الحمر لتحقيق معجزة، للتأهل لدور ثمن النهائي من التشامبيونزليغ، بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 في أولد ترافورد.

هذا وسيغيب عن صفوف مانشستر يونايتد 10 من نجومه، بعد إصابة 9 لاعبين، إلى جانب غياب بول بوغبا بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب.

في سياق متصل انضم أليكسيس سانشيز مؤخراً، لقائمة المصابين، رفقة كل من ماتيتش، ولينغارد، وماتا، وهيريرا، ودارميان، وجونز، وفالنسيا ومارسيال.

وفي تصريح له قال سولشاير، المدير الفني لليونايتد:

“لا ليس حقاً،لا يمكنني المخاطرة بمارسيال، لم يتدرب حتى الآن فلا أعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة”.

وبالرغم من النقص العددي بصفوف الفريق إلا أن المدرب يبدو متفائلاً بلاعبيه ومقدرتهم على حصد فوز صعب من أرض الفريق الباريسي، حيث قال:

“نعلم أنها ستكون مهمة صعبة، لعبنا أمامهم هنا وهم فريق جيد، ولدينا الكثير من الإصابات، لكننا واثقون من أنفسنا بالرغم من خسارتنا ذهاباً 2-0، لدينا لاعبون جيدون”.

يُشار إلى أن مانشستر يونايتد فاز السبت الماضي، على ضيفه ساوثهامبتون 3-2، لينتزع المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

