اخبار الرياضة

تصريحات نيمار .. هل هي رسائل مبطنة أم تلميح

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت تصريحات نجم بي اس جي الفرنسي نيمار بشأن انتقاله عن فريقه تثير الجدل من جديد بعد أن كثرت الأقاويل في المدة الأخيرة بخصوص انتقاله لريال مدريد

وفي تصريحات حديثة عبر صحيفة سبورت الإسبانية قال نجم السامبا إن حياة لاعب كرة القدم تمر بسرعة فائقة وهناك أشياء تحدث فيها لا أحد يتوقعها وفي توقيت غير معلوم ولا أحد بإمكانه تكهن ماذا يحمل الغد ..

وعن الوقت حاضر أكد نيمار أنه سعيد في النادي الباريسي ولا يريد الحيل لكن الأمور سريعة جدا وأحيانا لا أحد يستطيع التحكم فيها

وفي ختام حديثه مع الصحيفة الإسبانية قال اللاعب السابق لبرشلونة إن القضية لا تتعلق بسوق الانتقالات ففي غضون 3 أشهر كل شيء بإمكانه أن يتغير عن طريق رئيس النادي الذي يخبر اللاعب بأمر انتقاله ولا يملك الأخير أي خيار لذلك وأوضح أنه لا يتحدث عن حالته بل يعرض أمثالا فقط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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