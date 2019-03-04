تصريحات نيمار .. هل هي رسائل مبطنة أم تلميح

عادت تصريحات نجم بي اس جي الفرنسي نيمار بشأن انتقاله عن فريقه تثير الجدل من جديد بعد أن كثرت الأقاويل في المدة الأخيرة بخصوص انتقاله لريال مدريد

وفي تصريحات حديثة عبر صحيفة سبورت الإسبانية قال نجم السامبا إن حياة لاعب كرة القدم تمر بسرعة فائقة وهناك أشياء تحدث فيها لا أحد يتوقعها وفي توقيت غير معلوم ولا أحد بإمكانه تكهن ماذا يحمل الغد ..

وعن الوقت حاضر أكد نيمار أنه سعيد في النادي الباريسي ولا يريد الحيل لكن الأمور سريعة جدا وأحيانا لا أحد يستطيع التحكم فيها

وفي ختام حديثه مع الصحيفة الإسبانية قال اللاعب السابق لبرشلونة إن القضية لا تتعلق بسوق الانتقالات ففي غضون 3 أشهر كل شيء بإمكانه أن يتغير عن طريق رئيس النادي الذي يخبر اللاعب بأمر انتقاله ولا يملك الأخير أي خيار لذلك وأوضح أنه لا يتحدث عن حالته بل يعرض أمثالا فقط

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