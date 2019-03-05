راتب بيل الأسبوعي يعيق عودته للبريميرليغ

ذكرت صحيفة صن البريطانية أن عودة جاريث بيل إلى الدوري الإنجليزي صعبة نظرا لراتبه الأسبوعي الضخم الذي لن تستطيع أغلب الأندية هناك تحمله.

ويتقاضى بيل 650 ألف جنيه إسترليني إضافة لقيمة فسخ العقد من ريال مدريد التي تبلغ نحو 150 ألف جنيه إسترليني.

ويعد بيل من اللاعبين الذين تود أندية توتنهام وتشلسي الحصول على خدماته إضافة لرغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي كما أشار وكيل أعماله في تصريحات سابقة.

وقال جونثان باريت وكيل أعمال اللاعب الويلزي إن الأندية الإنجليزية لن تستطيع تلبية رغبات بيل المالية مايصعب انتقاله لهناك في الفترة المقبلة.

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