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راتب بيل الأسبوعي يعيق عودته للبريميرليغ

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة صن البريطانية أن عودة جاريث بيل إلى الدوري الإنجليزي صعبة نظرا لراتبه الأسبوعي الضخم الذي لن تستطيع أغلب الأندية هناك تحمله.

ويتقاضى بيل 650 ألف جنيه إسترليني إضافة لقيمة فسخ العقد من ريال مدريد التي تبلغ نحو 150 ألف جنيه إسترليني.

ويعد بيل من اللاعبين الذين تود أندية توتنهام وتشلسي الحصول على خدماته إضافة لرغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي كما أشار وكيل أعماله في تصريحات سابقة.

وقال جونثان باريت وكيل أعمال اللاعب الويلزي إن الأندية الإنجليزية لن تستطيع تلبية رغبات بيل المالية مايصعب انتقاله لهناك في الفترة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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