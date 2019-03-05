اتحاد الكرة يعلن إقامة مسابقة كأس كرة الصالات

خاطب الأمين العام باتحاد الكرة رؤساء الاتحاد الفرعية بمخاطبة الأندية بخصوص انطلاق مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات حيث سيكون آخر يوم لاستقبال رغبات الأندية المشاركة في الرابع عشر من شهر مارس الحالي.

وذكر الصويعي في نص القرار أن المشاركة إلزامية بالنسبة للأندية التي تنشط في الدوري الممتاز وستكون اختيارية لباقي الأندية.

وتوج فريق الأهلي بنغازي بلقب آخر نسخة أقيمت في بطولة كأس كرة الصالات على حساب الأخضر بينما حاز فريق الاتحاد على لقب الدوري ويعتبر مرشحا قويا هذا الموسم ليتحصل على لقبي الدوري والكأس.

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