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اتحاد الكرة يعلن إقامة مسابقة كأس كرة الصالات

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب الأمين العام باتحاد الكرة رؤساء الاتحاد الفرعية بمخاطبة الأندية بخصوص انطلاق مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات حيث سيكون آخر يوم لاستقبال رغبات الأندية المشاركة في الرابع عشر من شهر مارس الحالي.

وذكر الصويعي في نص القرار أن المشاركة إلزامية بالنسبة للأندية التي تنشط في الدوري الممتاز وستكون اختيارية لباقي الأندية.

وتوج فريق الأهلي بنغازي بلقب آخر نسخة أقيمت في بطولة كأس كرة الصالات على حساب الأخضر بينما حاز فريق الاتحاد على لقب الدوري ويعتبر مرشحا قويا هذا الموسم ليتحصل على لقبي الدوري والكأس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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