هل يحقق الشياطين الحمر الـ”ريمونتادا” في باريس؟

مواجهة محتدمة تلك التي سيحتضنها ملعب بارك دي فرانس عندما يستضيف باريس سان جيرمان ضيفه مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

ورفع مانشستر يونايتد سقف الطموحات والتحدي بعد خسارته ذهابا بهدفين نظيفين على ملعبه أولد ترافورد سيفتقد لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، إضافة إلى نجمه الفرنسي بول بوغبا الموقوف بعد طرده في مباراة الذهاب رحل إلى باريس بقيادة سولشكاير ويأمل خطف التأهل رغم صعوبة الموقف.

أما في الجهة الأخرى فالوضع عند فريق عاصمة الأنوار أحسن حالا من مانشستر بعد عودة جل مصابيه باستثناء نجمه نيمار، فتواجد كافاني هذه المرة إلى جانب مبابي سيكون أكبر هاجس لدفاعات اليونايتد وابتعاده في صدارة الدوري بفارق مريح قد يضع المدرب توخيل في مسار مريح هذه المرة للتأهل لربع النهائي.

ويبحث الفريقان بطاقة العبور إلى دور الثمانية في البطولة الأغلى في القارة فالشياطين الحمر طال غيابهم منذ عام 2014 ، فيما يسعى سان جيرمان للتأهل بعد غيابه في الموسمين الأخيرين من التواجد بين الثمانية الكبار.

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