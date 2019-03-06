الأنوار يختتم معسكره التدريبي

اختتم فريق الأنوار الناشط في الدوري الممتاز معسكره الإعدادي الذي استمر لمدة أسبوع في الجبل الأخضر على ملعب القيروان بمزة بحضور الفريق كاملا لاعبين وفنيين.

المعسكر جاء متـأخرا نسبيا حسب التصريحات التي جاءت على لسان بعض أعضاء النادي لكن التوقيت كان مهما جدا بما أنه لم يسعهم الوقت لإقامة مثل هذه المعسكرات قبل انطلاقة الموسم مما أثر في مستواهم في المجموعة الأولى حيث يحتلون المركز الأخير بصفر من النقاط.

التدريبات شهدت عودة عدة أسماء مهمة في الفريق بعد الابتعاد بداعي الإصابة وركز المسؤولون على اللحمة والطاقة الإيجابية لعناصرهم وأيضا التحضيرات البدنية التي ركز عليها المعد البدني أنور مسماري.

استعدادات على قدم وساق للحصول على فريق يليق بالدوري الممتاز وتخطي الكبوات الأخيرة والتحضير جيدا لمواجهة الهلال هذا الأسبوع.

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