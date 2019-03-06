بعد اتصال بيريز هل يكون زيدان بديلا لسولاري؟ 

أعلن الصحفي المعروف جوسيب بيدريرول عبر برنامجه الرياضي الشهير في إسبانيا عن نية ريال مدريد بإقالة المدرب سانتياغو سولاري بعد الخيبات المتتالية التي مر بها الميرينغي مؤخرا.

وكان ريال مدريد خرج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام برباعية مقابل هدف في الدور 16 من المسابقة الأوروبية الأغلى والتي استحوذ عليها الأبيض 3 سنوات متتالية.

وأعلن بيدريرول أن المدير الفني سولاري ستتم إقالته قبل مباراة بلد الوليد يوم الأحد المقبل وهذا احتمال كبير جدا لكن المفاجأة الحقيقية في ما تحدث عنه مقدم البرامج الإسباني هو البديل الذي سيخلف المقال والذي لن يكون إلا زيدان حسب ماء في البرنامج التلفزي.

وأكد الصحفي أن ريال مدريد قدم عرضا للفرنسي للعودة من جديد ومحاولة إنقاذ الفريق الذي يمر بأزمة حقيقة لكن رد زيزو جاء مترويا وغير متسرع حيث لم يرفض لكن طلب مهلة للتفكير حتى شهر 6 القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية