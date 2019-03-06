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بعد اتصال بيريز هل يكون زيدان بديلا لسولاري؟ 

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الصحفي المعروف جوسيب بيدريرول عبر برنامجه الرياضي الشهير في إسبانيا عن نية ريال مدريد بإقالة المدرب سانتياغو سولاري بعد الخيبات المتتالية التي مر بها الميرينغي مؤخرا.

وكان ريال مدريد خرج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام برباعية مقابل هدف في الدور 16 من المسابقة الأوروبية الأغلى والتي استحوذ عليها الأبيض 3 سنوات متتالية.

وأعلن بيدريرول أن المدير الفني سولاري ستتم إقالته قبل مباراة بلد الوليد يوم الأحد المقبل وهذا احتمال كبير جدا لكن المفاجأة الحقيقية في ما تحدث عنه مقدم البرامج الإسباني هو البديل الذي سيخلف المقال والذي لن يكون إلا زيدان حسب ماء في البرنامج التلفزي.

وأكد الصحفي أن ريال مدريد قدم عرضا للفرنسي للعودة من جديد ومحاولة إنقاذ الفريق الذي يمر بأزمة حقيقة لكن رد زيزو جاء مترويا وغير متسرع حيث لم يرفض لكن طلب مهلة للتفكير حتى شهر 6 القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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