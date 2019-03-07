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الورفلي يتماثل للشفاء قبل موقعة جنوب أفريقيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت بعض التقارير الصحفية المغربية إن المدافع الليبي المحترف في صفوف الرجاء البيضاوي سند الورفلي قد تماثل للشفاء ويخضع لبرنامج تدريبي لتقوية العضلات قبل بداية التدريبات مع المجموعة.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تعافي الورفلي ودخوله تدريباته مع الفريق حتى تتأكد قدرته فعليا على المشاركة أساسيا في المباراة المرتقبة بين الفرسان وجنوب أفريقيا لتحديد المتأهل لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر شهر يونيو القادم.

وسيقيم المنتخب الوطني منتصف الشهر الحالي معسكرا مغلقا يسبق اللقاء بحوالي أسبوع تحضيرا للقاء جنوب أفريقيا الذي تستضيفه تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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