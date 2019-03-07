الورفلي يتماثل للشفاء قبل موقعة جنوب أفريقيا

ذكرت بعض التقارير الصحفية المغربية إن المدافع الليبي المحترف في صفوف الرجاء البيضاوي سند الورفلي قد تماثل للشفاء ويخضع لبرنامج تدريبي لتقوية العضلات قبل بداية التدريبات مع المجموعة.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تعافي الورفلي ودخوله تدريباته مع الفريق حتى تتأكد قدرته فعليا على المشاركة أساسيا في المباراة المرتقبة بين الفرسان وجنوب أفريقيا لتحديد المتأهل لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في مصر شهر يونيو القادم.

وسيقيم المنتخب الوطني منتصف الشهر الحالي معسكرا مغلقا يسبق اللقاء بحوالي أسبوع تحضيرا للقاء جنوب أفريقيا الذي تستضيفه تونس.

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