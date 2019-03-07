داهو يعود لصفوف الأهلي بنغازي

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عودة المدافع الإيفواري نيكيز غيوم داهو لتعزيز صفوف الفريق الأول بعد فترة من الغياب لأسباب مجهولة.

وشارك داهو رفقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكان وراء هدف الأهلي في شباك نصر حسين داي الجزائري في الدور الاثنين والثلاثين مكرر من كأس الاتحاد الأفريقي.

وسيكون داهو بعودته المحترف الثالث في صفوف الأهلي بنغازي بعد المهاجم النيجيري كوفري ايبونغ والمدافع الغابوني هينري ندونغ.

ويتواجد الأهلي بنغازي في صدارة المجموعة الأولى برصيد ثماني عشرة نقطة بعد فوزه في مباراته الأخيرة على حساب دارنس بهدف عمر الشاعري

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