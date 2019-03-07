اخبار الرياضة

داهو يعود لصفوف الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عودة المدافع الإيفواري نيكيز غيوم داهو لتعزيز صفوف الفريق الأول بعد فترة من الغياب لأسباب مجهولة.

وشارك داهو رفقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكان وراء هدف الأهلي في شباك نصر حسين داي الجزائري في الدور الاثنين والثلاثين مكرر من كأس الاتحاد الأفريقي.

وسيكون داهو بعودته المحترف الثالث في صفوف الأهلي بنغازي بعد المهاجم النيجيري كوفري ايبونغ والمدافع الغابوني هينري ندونغ.

ويتواجد الأهلي بنغازي في صدارة المجموعة الأولى برصيد ثماني عشرة نقطة بعد فوزه في مباراته الأخيرة على حساب دارنس بهدف عمر الشاعري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك