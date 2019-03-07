الشياطين الحمر يغزون حديقة الأمراء

لاتستغرب إن حدثت مفاجآت فأنت في حضرة البطولة الأقوى في العالم، دوري أبطال أوروبا، فمثلما فعلها أياكس من يومين وأطاح ببطل آخر ثلاث نسخ ريال مدريد عاد وفعلها الشياطين الحمر مساء أمس عندما قلبوا الاحتفالات في حديقة الأمراء لصالحهم.

المكان بارك دي برانس والحدث هو مبارة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر يونايتد، الإنجليز دخلوا اللقاء مبكرا لأن البلجيكي لوكاكو وضعهم في المقدمة منذ الدقيقة الثانية عندما باغت بوفون بهدف سريع، الباريسون رد الفعل بعد عشر دقائق عن طريق خوان بيرنات وقبل نهاية الشوط الأول عاد لوكاكو ليمنح فريقه التقدم رغم السيطرة الباريسة الواضحة.

في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض إدراك التعادل لكن رفاق بوفون تفننوا في إهدار الفرص أمام مرمى دي خيا وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع للاحتفال بتأهل البي اس جي ظهرت تقنية الفار لتمنح مانشستر يونايتد ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع وقّع من خلالها راشفورد رسميا على وثيقة التأهل لدور الثمانية.

مباراة حديقة الأمراء بعثت بعديد الرسائل منها أن باريس غير قادر على مجاراة أندية أوروبا رغم قيمة النجوم التي يملكها إضافة إلى أن سولشاير يبدو أنه سيكون خليفة السير فيرغسون في المانيو، وأخيرا فإن الشياطين الحمر أكدوا من خلال لقاء أمس أنه إذا كانت الرغبة موجودة في المضي قدما فلن تؤثر الإصابات والغيابات على ذلك.

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