اخبار الرياضة

فتح باب الترشح أمام الحكام للشارة الدولية والمراقبة الفنية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة عن فتح باب الترشح للشارة الدولية للحكام الذي أعمارهم تتراوح ما بين 25 إلى 35 عاما، وكذلك ترشح الحكام القدامى الذين لم تتجاوز أعمارهم 55 عاما، كمراقبين فنيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك