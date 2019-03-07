فتح باب الترشح أمام الحكام للشارة الدولية والمراقبة الفنية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة عن فتح باب الترشح للشارة الدولية للحكام الذي أعمارهم تتراوح ما بين 25 إلى 35 عاما، وكذلك ترشح الحكام القدامى الذين لم تتجاوز أعمارهم 55 عاما، كمراقبين فنيين.
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جريدة الايام الليبية
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