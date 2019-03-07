الفيفا يعتمد قوانين جديدة في كرة القدم

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تعديلات جديدة في قانون كرة القدم وذلك على هامش جمعيته العمومية السنوية التي عقدت في مدينة أبردين الأسكتلندية برئاسة الرئيس جياني إنفانتينو .

أبرز التعديلات التي أقرها مجلس “الفيفا” على قوانين كرة القدم :

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