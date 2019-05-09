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فضيحة المولد تهدد مستقبله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة نادي الاتحاد السعودي مساء الخميس عن تلقيها إخطارا من قبل لجنة الرقابة على المنشطات تفيد بتعاطي نجم فريقها فهد المولد لمادة منشطة محظورة في كرة القدم.

ونشرت إدارة نادي الاتحاد بيانا ذكرت فيه إن إدارة النادي تلقت الإشعار من لجنة المراقبة على المنشطات السعودية وتتعامل حاليا مع الأمر بصورة قانونية حتى التأكد رسميا من نتائج الفحص الطبي.

وكصورة أولية لن يشارك المولد مع فريقه الاتحاد في الجولتين القادمتين من الدوري السعودي حيث يحتل اتحاد جدة الترتيب 11 برصيد 31 نقطة.

ويواجه المولد خطر الابتعاد عن الملاعب لمدة عام كامل على الأقل بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويعتبر المولد من أبرز الأسماء في الكرة السعودية وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم العام الماضي كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس أمم آسيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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