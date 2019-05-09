مصائب برشلونة “لا تأتي فرادى”

لم تنتهِ مصائب برشلونة عند الخسارة أمام ليفربول في نصف نهائي أبطال أوروبا والخروج المدوي بأربعة أهداف نظيفة.

فقد نشر الموثق الإنجليزي جيمس بيرس تغريدة على توتير قال فيها إن الفريق الكاتلوني سيتكفل بدفع 5 ملايين يورو لليفربول وفق بند في عقد انتقال البرازيلي فيليب كوتينهو من النادي الإنجليزي إلى برشلونة.

ونص العقد على أنه في حال تأهل برشلونة لنصف نهائي دوري الأبطال عليه دفع المبلغ المذكور لليفربول، وهذا ما تحقق بالموسم الحالي.

وانتقل كوتينهو من ليفربول إلى برشلونة يوم 8 من شهر يناير عام 2018 بموجب صفقة كلفت خزائن النادي الكاتلوني حوالي 160 مليون يورو.

ولم يشارك كوتينهو مع برشلونة بشكل منتظم وظل حبيسا لدكة الاحتياط لفترة طويلة حيث يمتلك المدرب الإسباني فالفيردي خيارات أقوى في خط الوسط ومنها البرازيلي أرثر والكرواتي ايفان راكيتيتش.

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