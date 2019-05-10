ثيم يتأهل لنصف نهائي بطولة مدريد

بلغ النسماوي دومنيك ثيم الدور نصف النهائي لبطولة مدريد لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بعدما أزاح في طريقه الكرواتي مارين سيليتش .

وتمكن المصنف الخامس عالمياً من التأهل لقبل النهائي بعدما انسحب سيليتش بعد تعرضه لتسمم غذائي، حيث لم يستطع لعب المباراة بالشكل المطلوب .

وسيلتقي اللاعب النمساوي مع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش التي تأهل على حساب السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وتعد البطولة من أهم بطولات الماسترز ذات الألف نقطة في موسم التنس .

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