صراع الأبطال في إيطاليا

بعد إحراز اليوفي للقب الدوري الإيطالي ما يزال هنالك دوري من نوع آخر لم يحسم بعد ومن المُمكن القول بأنه لا يقل أهمية عن السكوديتو بالنسبة للفرق المتنافسة عليه.

صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا لا يزال لم يفصح عن كامل أسراره وقد تتضح ملامح الفرق العابرة للمسابقة في هذه الجولة حين يستضيف ملعب سانت إيليا لقاء كالياري المتواجد في منتصف الترتيب مع لاتسيو الثامن الطامح بضمان المشاركة في اليوربا ليغ بعد أن تلاشت آماله في حجز إحدى البطاقات الأربعة المرشحة لدوري الأبطال.

وستكون قمة هذه الجولة بين فيورنتينا والميلان والتي يستضيفها ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا وفي حال خسرها الميلان سيفقد آماله في التأهل لدوري الأبطال بنسبة كبيرة وما يزيد من مخاوف الميلانيستا أن فيورنتينا سيدخل المباراة خالياً من الضغوط وسيسعى لاعبوه لإخراج أفضل ما عندهم فيما لا يمتلك الميلان إلا خيارين؛ الفوز والتمني بأن يتفوق اليوفي يوم الغد على روما في الأولمبيكو.

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