نجوم الكرة يفتتحون دوري الحميضة الرمضاني

أخبار ليبيا 24 – خاص

سينطلق اليوم السبت دوري منطقة الحميضة الرمضاني لكرة القدم .

ونظمت اللجنة المشرفة على البطولة أمس الجمعة مباراة استعراضية شهدت مشاركة من أبرز نجوم كرة القدم في بنغازي أبرزهم سالم روما ومعتز المهدي وجواد رزق وعبد الله العرفي ومراد الوحيشي وسفيان بن عمران و عمر الشاعري وصدام الورفلي وطاهر البرعصي وخالد مجدي .

وقال أحد مشرفي البطولة أيمن الطبولي إن المسابقة هذا الموسم تشمل 8 فرق قسمت على مجموعتين، مضيفاً – لأخبار ليبيا 24 – أن اللاعبين المشاركين ستكون أعمارهم من مواليد 2005-2006 .

هذا وشارك في افتتاح البطولة لاعب براعم الأهلي بنغازي مؤيد الشريف المصاب بمرض السرطان حيث لقي ترحيب كبير من الجماهير الغفيرة الحاضرة واللاعبين المشاركين في المباراة الاستعراضية .

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