غوارديولا يمنع طاقمه من متابعة نتيجة ليفربول

وأصبح السيتي قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب البريميرليغ إذا فاز بنتيجة المواجهة مع برايتون، لكن التعادل أو الخسارة ستعطي منافسه ليفربول الفرصة لاقتناص اللقب إذا فاز الأخير على ولفرهامبتون.

ونقلت صحيفة صن الإنلجليزية عن مصدر مطلع قوله إن غوارديولا أخبر موظفيه أنه لا يمكن أن يراقبوا نتائج ليفربول، بل يجب عليهم التركيز فقط على أدائهم.

وأوضح: “بيب كان واضحا جدا.. لا يريد أن يعرف كيف يلعب ليفربول.”

وأضاف: “إنه يحترم ليفربول كثيرًا ولكن اللقب بين يدي سيتي. إذا قام الجميع بعملهم، فستكون نتيجة ليفربول غير مهمة. لن يكون هناك فحص للهواتف المحمولة لمعرفة النتيجة “.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري بـ95 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 94 نقطة، في قمة تأرجحت كثيرا بين الفريقين على مدار الموسم.

وفي حال حقق الفريقان الفوز، يتوج مانشستر سيتي بطلا فيما سيكون ليفربول أول فريق يصل إلى 97 نقطة في الدوريات الكبرى دون أن يحقق اللقب، علما أن الرقم القياسي الحالي مسجل باسم ريال مدريد الإسباني الذي حظي بـ96 نقطة وأخفق في الفوز بالليغا.

وأكد غوارديولا على صعوبة مباراة فريقه أمام برايتون في الجولة الحاسمة، مشيرا إلى أن لاعبيه تحضروا بشكل جيد، وسيحاولون تسجيل هدف مبكر على عكس مواجهة ليستر سيتي الأخيرة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “كان أسبوعا مذهلا لكرة القدم. شاهدنا مباراتين رائعتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضف لذلك فوزنا المهم على ليستر سيتي”.

وأضاف “بيب”: “سيكون من الجيد أن نسجل في وقت أبكر أمام برايتون، لكنني أعلم أن تلك المهمة ستكون صعبة للغاية مثلما كانت الأمور في مباراة الكأس، سنحاول أن نضع تركيزنا على تلك المباراة فقط لنرى ما الذي نستطيع القيام به من أجل هزيمتهم”.

وتعليقا على مباراتي الأحد، قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: “ولفرهامبتون وبرايتون سيلعبان دورا في حسم اللقب في النهاية. ربما سنفوز على وولفرهامبتون وسيفوز مانشستر سيتي على برايتون، وعندئذ سيفوز سيتي باللقب، لكن هناك مباراة يجب أن نخوضها أولا ثم نرى ماذا سيحدث”.

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