ديل بوسكي يكشف رأيه بـ”فالفيردي”

أثنى فيسنتي ديل بوسكي المدرب السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على تصرف إدارة برشلونة مع المدير الفني لفريقهم الأول لكرة القدم أرنيستو فالفيردي بعد أن أقصى الكتالون من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بخسارة ثقيلة عجزوا فيها الإسبان عن تسجيل هدف وحيد يؤهلهم إذ انتهت المواجهة 4-0.

وصرح ديل بوسكي لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن فالفيردي يضيف هيبة وعظمة لكرة القدم وهو شخص متوازن ومعتدل في كل الحالات الهزيمة والنصر.

وأكد أن إدارة نادي برشلونة سارت على النهج الصحيح عندما أبقت على فالفيردي لأنه يستحق ذلك، على حد تعبيره.

وكان المدرب الحالي لبرشلونة قد حسم لقب الدوري مع فريقه هذا الموسم كما تأهل معهم لنهائي كأس الملك الذي سيقام يوم 25 من الشهر الجاري أمام فالنسيا، وبحال فاز بالبطولة يكون قد حقق من البرسا “الثنائية”.

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