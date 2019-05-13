دوري يجمع كل الفئات في سبها

أقيم على ملعب مدرسة خديجة الكبرى دوري “التواصل” لكرة القدم الخماسية والذي يضم مشاركين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ50 عاما، من مختلف المناطق والأحياء.

ووصل عدد المنتسبين له إلى 46 لاعبا قسموا على 4 فرق سيتبارون فيما بينهم إلى أن يصلوا إلى المواجهة الختامية التي سيكرم فيها الفائز وستمنح فيها أيضا جوائز رمزية تحفيزية لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة.

ويهدف هذا الدوري الترفيهي للم الشمل وتوحيد الصفوف وبث الروح الرياضية واللحمة التي تخلقها مثل هذه الفعاليات طوال العام وليس في شهر الرحمة فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية