اخبار الرياضة

دوري يجمع كل الفئات في سبها

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم على ملعب مدرسة خديجة الكبرى دوري “التواصل” لكرة القدم الخماسية والذي يضم مشاركين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ50 عاما، من مختلف المناطق والأحياء.

ووصل عدد المنتسبين له إلى 46 لاعبا قسموا على 4 فرق سيتبارون فيما بينهم إلى أن يصلوا إلى المواجهة الختامية التي سيكرم فيها الفائز وستمنح فيها أيضا جوائز رمزية تحفيزية لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة.

ويهدف هذا الدوري الترفيهي للم الشمل وتوحيد الصفوف وبث الروح الرياضية واللحمة التي تخلقها مثل هذه الفعاليات طوال العام وليس في شهر الرحمة فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اهذي خطوة متميزة وياريت كل البلديات وخاصة العاصمة طرابلس يقتدوا بيها ِ حتئ بعد العصر تسخينة وباص ارضي ضيق وبومشيات وتلعيب عالخط وحطان فالشبك وعارضات بروح رياضية
    …… ودوش باهي يبرد العظام قبل صلاة المغرب وبعدها تجي الشربة الدافية المنعنعة باللحيمات و الليم القارص بخبزة التنور المقرمشة السخينة الحمرة معندك فيها ماتقول ِ … صحة صيامكم وقيامكم

    رد

  • بالله هذا إسم الملعب فيه اهانة واستهزاء بشخص الرسول ِِِ سميتوه ملعب المسيرة الكبرى ملعب الرمال ملعب اجيال المستقبل ملعب نخيل الواحات ـــ خير من الشبهات والتشييع في الدين …. ؟

    لاحول ولاقوة الا بالله … عمرها ماصارت التسمية على ملاعب لاغراض دينية وشبهات .
    لازم تغييروه خير ما ينزلولكم الجماعة لعيونهم غارقات ….

    رد