بنغازي .. تواصل منافسات دوري الوفاء للأوفياء لكرة الطائرة

بنغازي 16 مايو 2019 (وال)- تتواصل بمنطقة الكويفية شرقي بنغازي، منافسات دوري “الوفاء للأوفياء” لكرة الطائرة.

هذا وتتواصل منافسات البطولة التي انطلقت يوم الثلاثاء 14 مايو وتستمر حتى 5 يونيو المقبل، طيلة شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من الفرق.

وقد أقيم اللقاء الأول بين فريقي المرحوم خليفة إبراهيم البرغثي، وفريق المرحوم عثمان يوسف نجم، وانتهت لصالح فريق المرحوم عثمان نجم بنتيجة 2 شوطين دون مقابل.

وستقام مساء اليوم مباراة بين فريقي مفتاح جنات البرغثي، وفريق المرحوم مصطفى بالشيخ. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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