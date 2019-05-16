هل تعافى حمدو الهوني من الإصابة؟

نشرت الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي صورا للاعب الليبي الدولي حمدو الهوني وهو يداعب الكرة خلال تدريبات فريقه المسائية، الخميس، تحضيرا لمواجهة الكلاسيكو أمام النجم الساحلي لحساب الجولة 22 من البطولة التونسية لكرة القدم.

وعلمت “218” أن اللاعب لم ينضم إلى المجموعة بعد وإنه لايزال يتدرب بشكل منفرد تحت إشراف المعد البدني للترجي صبري البوعزيزي.

ويبدو أن عودة لاعبنا الدولي لأجواء المباريات الرسمية باتت مسألة وقت لا أكثر بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض له في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، حيث سيكون الهوني حاضرا بنسبة كبيرة في النهائي القاري أمام الوداد.

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