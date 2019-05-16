سياسة ميلان متوقفة على “مقعد الأبطال”

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن مخططات نادي ميلان بحال ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وجاء في التقرير أن الفريق الإيطالي سيغير استراتيجيته التي يتبعها في جعل معدل الأعمار صغيرا في النادي وألا يتجاوز 25 عاما، لكن في حال نجح بحجز مقعد لدوري الأبطال سيسعى جاهدا لقلب سياسته واستقدام لاعبين من فئة النجوم لتعزيز صفوفه والمراهنة بجدية على الوصول لأدوار متقدمة الموسم القادم في المسابقة القارية الأغلى.

وذكرت “لاغازيتا” أن من أبرز الأسماء اليافعة الموجودة على قائمة الروسينيري، ستيفانو سينسي لاعب وسط ساسولو، وريكاردو أورسوليني جناح بولونيا المعار من يوفنتوس، وآلان ماكسيمين جناح نيس.

الجدير بالذكر أن ميلان يقبع حاليا في الركز 6 في سلم ترتيب الدوري الإيطالي متخلفا بـ3 نقاط فقط عن أتلانتا الذي يحتل المركز 4 المؤهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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