الأردني التعمري أفضل لاعب بالدوري القبرصي

توّج لاعب المنتخب الأردني وابويل نيقوسيا موسى التعمري، الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي، كما توج بجائزة أفضل مهاجم أجنبي بعد تقديم مستوى رائع وتسجيل أهداف حاسمة الموسم الحالي.

وأكد التعمري صاحب الـ23 عاما لـ”218″ تتويجه بالجائزتين التي يشرف عليهما الاتحاد القبرصي لكرة القدم، عن طريق تصويت الجمهور إلكترونيا، إلى جانب اختياره ضمن التشكيلة المثالية حسب رأي خبراء الكرة في قبرص.

وعن وجهته المقبلة، قال التعمري إن عقده لايزال ساري لمدة عامين مع ابويل ولكن إدارة النادي تواصلت معه بخصوص عروض احترافية له، وأكد أنه سيجلس معهم للحديث عن تفاصيل العقود ولكنه لم يتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن.

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