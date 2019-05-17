صلاح يشعل الميركاتو قبل انطلاقه

ما إنْ تنطلق سوق الانتقالات حتّى يبدأ الحديث حول النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح

تألُّقُ صلاح مع الريدز لفت أنظار أقوى الأندية الأوروبية إليه، فالعام الماضي ترددت أنباء عن اهتمام قطبي إسبانيا بضمه، لكن ليفربول أعلنها صراحة أن الفرعون المصري غير مطروح للبيع.

ولكن في هذا الميركاتو يبدو أن الأمور تغيرت، والبداية كانت بالأخبار التي انتشرت على السوشيال ميديا حول اهتمام كبير إيطاليا يوفنتوس بضمه وسرعان ما تم تفنيد هذه الأخبار.

لتأتي الأنباء بعدها من القلعة البيضاء البرنابيو معقل النادي الملكي والتي تشير إلى اهتمام إدارة بيريز في ضم محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل خاصة بعد الاتفاق مع هازارد، فإدارة المرينغي ترغب في رأب الصدع الذي حدث هذا الموسم ووضعت خمسمئة مليون يورو تحت تصرف زيدان للقيام بالانتدابات، فكمْ ستكون حصة صلاح منها إذا وافق ليفربول على العرض.

من جهته لم يفصحْ صلاح عن وجهته القادمة وهل سيواصل التجربة مع الريدز أم لا، فتركيزه منصب الآن على نهائي أبطال أوروبا والذي يخوضه للسنة الثانية على التوالي، وكل آماله هي معانقة الذهب وحمل ذات الأذنين قبل الإعلان عن وجهته المقبلة.

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