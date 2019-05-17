إدارة النصر تنظم احتفالية لفريق كرة القدم

بعد مرور قرابة العام على تتويج النصر بالدوري الممتاز أصدرت اللجنة التسييرية بالنادي القرار رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم احتفال لتكريم الفريق الأول لكرة القدم.

الاحتفاء بالبطل كان واجبا ولازما على إدارة النصر لذلك اختارت يوم الـ23 من رمضان موعدا لهذا الاحتفال.

وكونت إدارة نادي النصر لجنة لهذه الاحتفالية ضمت صلاح محمد الدائم رئيسا وعضوية كل من: عمر رافع العريبي، وأسامة بدر الترهوني، وعبدالسلام عمر المقصبي ومختار الفيتوري

وستكون هذه الاحتفالية موعدا لاجتماع جمهور الفحامة مع فريقهم البطل وسيشارك في هذا الاحتفال جميع اللاعبين الذين قادوا النصر لهذا التتويج بعد غيابهم عن منصات التتويج لسنوات طويلة.

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