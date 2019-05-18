بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني

تحصل بايرن ميونخ رسميا على لقب الدوري الألماني في نسخة هذا العام بفوزه في لقائه الأخير على حساب ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة كبيرة وصلت لـ5-1 لحساب الجولة الأخيرة من البوندسليغا.

وسجلت أهداف البفاري بواسطة لاعبيه الفرنسي كومان والنمساوي ديفيد ألابا والبرتغالي ريناتو سانشيز والفرنسي ريبيري والهولندي آرين روبن على فترات شوطي المباراة.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 78 محتلا الصدارة بفارق نقطتين عن منافسه المباشر بروسيا دورتموند الذي حصل على الوصافة.

وعلى صعيد الألقاب رفع بايرن ميونخ حصته إلى اللقب 29، والسابع له على التوالي في مسيرة حافلة من الإنجازات المحلية على صعيد البوندسليغا.

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